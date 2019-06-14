Военный совет Судана сообщил о двух попытках переворота

За последнее время в Судане были совершены две попытки переворота, к которым причастны две группы военных. Обе группы были задержаны, сообщил представитель суданского переходного военного совета генерал-лейтенант Шамседдин Каббаши.

Он рассказал, что в одной группе было пять военных, в другой — более 12-ти. По его словам, мятежники «хотят разрушить» установившийся в стране уровень безопасности и «военную систему», передает телеканал Al Arabiya.

В феврале президент Судана Омар Башир распустил центральное правительство, отправил в отставку глав всех провинций и объявил чрезвычайное положение на год. В апреле суданская армия провела экстренное заседание, на котором решила отправить в отставку президента и правительство.

В мае суданская оппозиция призвала граждан страны к всеобщей забастовке. 12 июня источники Al Arabiya рассказали, что в Судане произошла попытка госпереворота, были задержаны 68 военных.

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «Битва за Хартум не хартумится».