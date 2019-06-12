В Судане произошла попытка госпереворота

В Судане случилась новая попытка смены режима, заговорщики выступили против временного военного совета, сообщает «Аль-Арабия» со ссылкой на источники. Попытка путча была пресечена, задержаны 68 офицеров. В их отношении ведется расследование.

Напомним, в феврале президент Судана Омар Башир распустил центральное правительство, отправил в отставку глав всех провинций и объявил чрезвычайное положение на один год. В апреле суданская армия провела экстренное заседание, на котором решила отправить в отставку президента и правительство страны.

В мае суданская оппозиция призвала граждан страны к всеобщей забастовке. Заявление прозвучало после провала очередного раунда переговоров с переходным военным советом о том, кто будет руководить страной в ближайшие три года.

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