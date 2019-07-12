Нацсовет Украины по ТВ пока не доказал связь каналов NewsOne и ZIK с Россией

Из документов, имеющихся в распоряжении Национального совета по телевидению и радиовещанию Украины, невозможно сделать вывод о связях каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK с Россией, заявила замглавы нацсовета Ульяна Фещук. NewsOne планировал 12 июля провести телемост с РФ, но отказался от этой идеи из-за «угроз физической расправы в отношении журналистов». После этого против канала на Украине завели несколько дел.

«Там работают очень профессиональные юристы, которые делают невозможным установление какой-либо связи с Российской Федерацией, по крайней мере на уровне тех документов, которые имеются в Национальном совете. То есть фактически невозможно доказать, что РФ имеет какое-то влияние на эти телеканалы»,— сказала госпожа Фещук (цитата по «РИА Новости»).

По ее словам, представители нацсовета уже обращались в службу безопасности Украины, но оттуда не передали документы, доказывающие наличие связи медиахолдингов с Россией. Ульяна Фещук добавила, что ничего подобного не могут доказать и в отношении представителя «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.

«Вместе с Антимонопольным комитетом мы начали совместные действия, обмениваемся документами о том, чтобы установить связь между бенефициарными владельцами "112 Украина", NewsOne и ZIK. То есть эти действия начались после того, как стало известно, что господин Козак (депутат Рады Тарас Козак.— “Ъ”) приобрел ZIK»,— сказала представитель Нацсовета.

NewsOne входит в недавно созданный медиахолдинг «Новости», владельцем которого числится депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Тарас Козак. По слухам, собственником телеканала является Виктор Медведчук.

О скандале вокруг украинского телеканала читайте в материале “Ъ” «Между Россией и Украиной рухнул телемост».