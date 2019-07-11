Замглавы МИД РФ обвинил США в усилении конфронтации в Персидском заливе

Россия встревожена усилением прямой конфронтации вокруг Ирана в связи с с попыткой захвата Ираном британского танкера в Персидском заливе, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, причиной конфронтации является целенаправленная политика США.

«Ситуация очень тревожная. Мы убеждаемся в том, что, по сути дела, риски прямой конфронтации за последнее время настолько усилились, что прогнозировать дальнейшее развитие событий все сложнее,— сказал господин Рябков (цитата по ТАСС).— Причина этого понятна — целенаправленная линия Вашингтона на обострение».

Сегодня три вооруженных корабля Корпуса стражей исламской революции Ирана безуспешно пытались захватить британский нефтяной танкер в Персидском заливе. Иранцы просили танкер остановиться, но были отозваны после предупреждения, которое поступило по радио от британцев. Великобритания выразила беспокойство этим инцидентом и призвала иранские власти к деэскалации ситуации в регионе. Иранская сторона не признает факт инцидента.

Ранее Иран пригрозил симметрично ответить на задержание властями Гибралтара своего судна и захватить британский танкер. Начальник Генштаба вооруженных сил Исламской Республики генерал-майор Мохаммад Багери заявлял, что ответ будет дан «в нужное время».

Как в Иране призывают отомстить Британии, читайте в публикации “Ъ” «Танкер за танкер».