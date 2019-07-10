Глава МИД Грузии обвинил Путина в «субъективности оценок исторических фактов»

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани, который накануне приветствовал решение президента РФ Владимира Путина не вводить против его страны экономические санкции, в среду резко раскритиковал другую часть заявления российского лидера — об истории грузино-осетинских и грузино-абхазских отношений. «Это пример неправильной, субъективной и тенденциозной оценки исторических фактов»,— уверен Давид Залкалиани. По словам руководителя грузинского дипломатического ведомства, высказывания Владимира Путина «основывались на неправильных фактах и неправильном контексте».

Во вторник, 9 июля, Владимир Путин, выступая перед журналистами в Екатеринбурге, рассказал об истории Грузии, Южной Осетии и Абхазии. «Осетия вошла в состав Российской империи, дай бог памяти, по-моему, в 1774 году. Вошла целиком: и южная, и северная часть, как самостоятельное государство. Абхазия — в 1810 году, тоже как независимое государство, как княжество. Позднее начали происходить события в рамках единого государства. Южная часть Осетии вошла в Тифлисскую губернию. Никакой Грузии не было, это была Тифлисская губерния,— напомнил президент РФ.— Абхазия развивалась таким образом. Когда разваливалась Российская империя после Первой мировой войны, то Грузия предприняла попытки поглощения Абхазии, образовалось независимое грузинское государство, и при помощи германских войск в 1918 году Грузия Абхазию оккупировала. Вели себя оккупанты очень жестко. Еще жестче действовали грузинские войска в Осетии в 1919 и в 1920 годах. По сути говоря, это именно то, что сегодня называется геноцидом. Все это хорошо бы знать сегодняшним грузинским властям». По словам Владимира Путина, «нельзя об этом забывать никогда, если сегодняшние грузинские власти хотят наладить отношения с народом Абхазии или Южной Осетии». Кроме того, президент РФ вспомнил, что в свое время убеждал Михаила Саакашвили, занимавшего тогда пост президента Грузии, в опасности военных действий в отношении Абхазии и Южной Осетии. «Американцам говорил то же самое: "Да-да, ни в коем случае". И что сделали? Пошли туда с войной. Результат? Он сегодня известен. Россия просто вынуждена была признать независимость этих республик и защитить народ и Абхазии, и Южной Осетии»,— сказал Владимир Путин.

«История Грузии не начинается с XVIII или XIX века»,— отметил в ответ Давид Залкалиани, намекая на версию грузинской историографии о том, что Абхазия и Южная Осетия входили в состав различных грузинских царств еще в эпоху Средневековья. В то же время министр подчеркнул: Грузия пытается решить проблему восстановления территориальной целостности страны «исключительно мирными средствами».

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Примечательно, что министр иностранных дел Грузии никак не прокомментировал самый важный пассаж президента РФ — о геноциде осетин и абхазов во время Грузинской демократической республики (ГДР; 1918–1921 годы). Напомним, что современная Грузия юридически является правопреемницей именно ГДР.

Президент Саломе Зурабишвили в среду также ушла от ответа на этот вопрос, несмотря на настойчивые попытки журналистов получить от нее комментарий.

Напомним, отношения России и Грузии обострились в июне. Поводом для этого послужила массовая акция протеста в Тбилиси, которая началась во время визита российских депутатов, участвовавших в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. 21 июня президент РФ Владимир Путин временно запретил прямое авиасообщение с Грузией.

Эскалация конфликта продолжилась после выступления ведущего оппозиционного грузинского канала «Рустави-2» Георгия Габунии, который по-русски матом оскорбил президента России и его родителей. Телеведущего на два месяца отстранили от работы. Госдума предложила российскому правительству ввести санкции в отношении Грузии. Господин Путин, однако, эту инициативу не поддержал.

В МИД России “Ъ” сказали, что Москву удовлетворила реакция на инцидент официального Тбилиси. При сохранении положительной динамики в ведомстве допускают возобновление отмененного прямого авиасообщения и даже возвращение к теме отмены визового режима с Грузией.

Подробности о развитии ситуации — в публикации “Ъ” «Поздно бить "Боржоми"».

Георгий Двали, Тбилиси