Кремль считает преждевременным восстановление авиасообщения с Грузией

Пока преждевременно говорить о полетах российских рейсов в Грузию, поскольку угроза для граждан России там еще существует, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее источник “Ъ” в МИД РФ рассказал, что российские власти не исключают возможности возобновления полетов в Грузию.

По его словам, ситуация будет постоянно мониториться. «Разумеется, нельзя исключать возобновления полетов, и конечно же, мы надеемся, что рано или поздно это произойдет»,— сказал господин Песков, отвечая на вопрос “Ъ FM”. По его словам, сейчас грузинское сообщество поляризовано в сторону русофобии «с экстремистскими оттенками».

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Напомним, отношения России и Грузии обострились в июне. Поводом для этого послужила массовая акция протеста в Тбилиси, которая началась во время визита российских депутатов, участвовавших в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. 21 июня президент РФ Владимир Путин временно запретил прямое авиасообщение с Грузией.

Эскалации конфликта послужило выступление ведущего оппозиционного грузинского канала «Рустави-2» Георгия Габунии, который по-русски матом оскорбил президента России и его родителей. Телеведущего на два месяца отстранили от работы. Госдума предложила российскому правительству ввести санкции в отношении Грузии. Господин Путин, однако, эту инициативу не поддержал.

Подробности — в публикации “Ъ” «Поздно бить "Боржоми"».