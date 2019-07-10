Матвиенко заявила о нагнетании «антироссийской истерии» в Грузии

Нагнетание в Грузии антироссийской истерии выгодно третьим силам, заявила председатель Совета федерации Валентина Матвиенко на заседании верхней палаты российского парламента. Что подразумевается под «третьими силами», госпожа Матвиенко не уточнила. По ее мнению, ухудшение отношений России и Грузии также на руку «деструктивным антигрузинским элементам».

«Мы абсолютно уверены, что нагнетание антироссийской истерии в грузинском обществе на руку деструктивным и в этом смысле глубоко антигрузинским элементам, а также разного рода третьим силам, цель которых — не только на Кавказе — разделять и властвовать»,— уверена госпожа Матвиенко (цитата по ТАСС).

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Отношения России и Грузии обострились в июне. Поводом для этого послужила массовая акция протеста в Тбилиси, которая началась во время визита российских депутатов, участвовавших в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. 21 июня президент РФ Владимир Путин временно запретил прямое авиасообщение с Грузией. Запрет вступил в силу с 8 июля.

Эскалации конфликта послужило выступление ведущего оппозиционного грузинского канала «Рустави-2» Георгия Габунии, который по-русски матом оскорбил президента России и его родителей. Телеведущего на два месяца отстранили от работы. Госдума предложила российскому правительству ввести санкции в отношении Грузии. Господин Путин, однако, эту инициативу не поддержал.

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