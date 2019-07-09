Нижегородский центр муниципального заказа из-за новых контрактов проверяют ФАС и МВД

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) нижегородского ГУ МВД проводят проверку муниципального предприятия «Единый центр муниципального заказа» (ЕЦМЗ) и более 10 его поставщиков. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского УФАС.

«Следственным управлением СК РФ по Нижегородской области возбуждены уголовные дела, в материалах которых усматриваются признаки новых антиконкурентных соглашений ЕЦМЗ при заключении договоров на поставку продуктов питания»,– говорится в сообщении.

Речь идет о контрактах с ООО «Нижегородская бакалейная компания», ООО «Нижегородская логистическая компания», ООО «Тортила», ООО «Линдовское», ООО «Гранд-НН», ООО «Атлантик-НН», ООО «Нижегородская Продовольственная Компания», ООО «ПК «Рассвет», ООО «Бутурлинское молоко», ООО «Молочная река» и другими.

Ранее нижегородское УФАС обвинило ЕЦМЗ в сговоре с поставщиками ЗАО «ПКФ «Русагрогрупп», ООО «Бона Фиде Трейдинг» и ЗАО «Молоко» в 2015-2016 годах. Было установлено, что компании платили откаты руководству предприятия, чтобы с ними заключали договоры. Позже «Русагрогрупп» и «Бона Фиде Трейдинг» признали свое участие в антиконкурентном соглашении и отказались от дальнейшего участия в нем. Эти компании были освобождены от административной ответственности.

В мэрия Нижнего Новгорода заявили “Ъ-Приволжье”, что не согласны с вынесенным решением антимонопольного ведомства о картельном сговоре с поставщиками: «Выводы, изложенные в решении УФАС, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела».

Подробнее о деле — в материале “Ъ-Приволжье” «УФАС приходит во время еды».

Анастасия Еремина