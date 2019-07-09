Мэй поддержала посла Великобритании в конфликте с Трампом

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила «полную поддержку» британскому послу в США Киму Дарроку, которого раскритиковал американский президент Дональд Трамп. Поводом для конфликта стала утечка секретных телеграмм посла в МИД, в которых дипломат назвал господина Трампа «некомпетентным», а его администрацию — «неумелой». После этого президент США сказал, что Вашингтон больше не будет работать с господином Дарроком.

В пресс-службе британского премьер-министра, однако, заявили, что посол «по-прежнему пользуется полной поддержкой» Терезы Мэй. «Мы ясно дали понять США, как прискорбна эта утечка. Утечка выборочных выдержек (из телеграмм.— “Ъ”) не отражает близость и уважение в наших отношениях (с США.— “Ъ”). В то же время мы подчеркнули важность того, чтобы послы могли давать честные оценки политики в своей стране»,— сказал представитель госпожи Мэй, которого цитирует Sky News.

Ранее Великобритания выразила США сожаление в связи с утечками секретных телеграмм Кима Даррока. Британские власти назвали ситуацию «недопустимой».

Подробнее о скандале — в материале “Ъ FM” «Откровенность британских дипломатов задела Дональда Трампа».