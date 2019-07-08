ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию с критикой России

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) приняла итоговую декларацию, в которой содержатся тезисы о непризнании Крыма частью РФ, критика проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а также призыв к Москве отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.

Член российской делегации, депутат Госдумы Николай Рыжак после голосования заявил, что Россия не признает декларацию из-за отсутствия кворума — по его словам, декларация была принята в присутствии трети членов ассамблеи.

Люксембургская декларация составлена из резолюций, ранее поддержанных комитетами ПА ОБСЕ. В частности, в резолюции по Абхазии и Южной Осетии говорится, что территории республик были оккупированы Россией, поэтому Грузия не может вести «законную юрисдикцию над своей территорией».

О ситуации в Южной Осетии и Абхазии читайте в публикации “Ъ” «Граница прошла по правам человека».