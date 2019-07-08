ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию с критикой России

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) приняла итоговую декларацию, в которой содержатся тезисы о непризнании Крыма частью РФ, критика проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а также призыв к Москве отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
Член российской делегации, депутат Госдумы Николай Рыжак после голосования заявил, что Россия не признает декларацию из-за отсутствия кворума — по его словам, декларация была принята в присутствии трети членов ассамблеи.
Люксембургская декларация составлена из резолюций, ранее поддержанных комитетами ПА ОБСЕ. В частности, в резолюции по Абхазии и Южной Осетии говорится, что территории республик были оккупированы Россией, поэтому Грузия не может вести «законную юрисдикцию над своей территорией».
О ситуации в Южной Осетии и Абхазии читайте в публикации “Ъ” «Граница прошла по правам человека».
Как Грузия, Южная Осетия и Абхазия живут вместе порознь — специальный репортаж “Ъ”
просмотров: 278752
просмотров: 64451
просмотров: 60049
просмотров: 57345
просмотров: 57067