Комитет ПА ОБСЕ призвал Россию отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ принял резолюцию с призывом к России отменить решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии, сообщила в Facebook автор документа, грузинская парламентарий Софио Кацарава.

За его принятие выступили 50 членов делегаций, девять человек воздержались от голосования, еще пять проголосовали против.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия начала военную операцию в Южной Осетии. Началась пятидневная война с участием Грузии, Южной Осетии, Абхазии и России, которая проводила в регионе «операцию по принуждению к миру». 26 августа 2008 года после окончания активной фазы конфликта Росссия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

В тексте резолюции говорится, что территории республик были оккупированы Россией, поэтому Грузия не может вести «законную юрисдикцию над своей территорией». К Москве также направлен призыв допустить международных правозащитников, в том числе исполнительные структуры ОБСЕ.

Как заявил ТАССу первый зампред комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров, Россия признала Абхазию и Южную Осетию на основе свободного волеизъявления абхазского и южноосетинского народов, руководствуясь положениями устава ООН.

Ранее комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию против строительства российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Члены комитета также одобрили резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.

О ситуации в Южной Осетии и Абхазии читайте в публикации “Ъ” «Граница прошла по правам человека».