Комитет ПА ОБСЕ поддержал антироссийский проект резолюции по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму, сообщает «РИА Новости». Автором документа стал украинский депутат Артур Герасимов.

Он предложил осудить «продолжающуюся незаконную оккупацию» и «попытку аннексии» Крыма. Господин Герасимов призвал Россию вывести свои силы с полуострова и вернуть его под контроль правительства Украины.

Также в проекте резолюции осуждаются действия России при задержании украинских кораблей в Керченском проливе. Российская делегация просила снять резолюцию с рассмотрения, но ассамблея включила ее в повестку работы на летней сессии.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники задержали три украинских корабля в Керченском проливе. Экипаж обвинили в нарушении государственной границы РФ. В результате инцидента были арестованы 24 украинских моряка, они будут находиться под стражей до 24 июля. В Кремле заявили, что вопрос о передаче моряков Украине не будет рассматриваться до вынесения им судебного приговора.

В мае Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна немедленно освободить моряков. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой отпустить украинских моряков.

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «В украинских моряках не увидели военнопленных».