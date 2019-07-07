Комитет ПА ОБСЕ выступил против «Турецкого потока» и «Северного потока-2»

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию против строительства российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». В комитете их рассматривают как потенциальное средство политического и экономического принуждения зависимых от поставок энергоресурсов государств. Соответствующую поправку внесли парламентарии США с несколькими представителями Литвы и Канады.

«Парламентская ассамблея ОБСЕ призывает правительства государств-участников воздерживаться от использования энергоресурсов в качестве инструмента подчинения или оказания влияния на страны, зависящие от импорта, осуществления поставок или транзита энергоресурсов»,— говорится в резолюции «Энергетическая безопасность в регионе ОБСЕ» (.pdf).

В марте Европейский парламент также принял резолюцию, в которой призывает остановить строительство газопровода «Северный поток-2», так как он противоречит интересам Европейского союза. Напомним, газопровод «Северный поток-2» должен быть запущен в 2020 году. Строительство началось для того, чтобы снизить объемы транзита газа через территорию Украины. Однако США и ряд западных стран выступают против реализации этого проекта. Определенные трудности возникли с Данией по вопросу согласования маршрута газопровода «Северный поток-2».

Подробнее о ситуации вокруг газопровода — в материале “Ъ” «Дания сдвигает "Северный поток-2" на год».