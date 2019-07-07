Капитан перевернувшегося в Черном море катера арестован на 2 месяца

Туапсинский районный суд в Краснодарском крае оправил в следственный изолятор на два месяца капитана прогулочного катера. Он — фигурант уголовного дела о гибели двух человек в Черном море под Джубгой. «Суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу до сентября водителя судна "Атолл", подозреваемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ)»,— сообщили «Интерфаксу» в суде.

Ранее в региональном СКР рассказали, что 5 июля в 17:50 в поселке Джубга Туапсинского района на расстоянии около 100 м от берега в акватории моря перевернулся прогулочный катер «Атолл» под управлением жителя Краснодарского края 1963 года рождения. В результате происшествия погибли 2 женщины 1977 и 1985 годов рождения.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за перегруза.

Подробнее читайте в публикации “Ъ FM” «Катер затонул из-за перегруза».