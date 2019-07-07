Евросоюз «крайне обеспокоен» объявлением Ирана об увеличении уровня обогащения урана

Европейский союз «крайне обеспокоен» заявлением Ирана об очередном шаге по отходу от своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщает The Wall Street Journal.

«Мы крайне обеспокоены заявлением Ирана. Мы призываем не принимать дальнейших мер, которые подрывают ядерную сделку»,— сказала Майя Косьянчич, пресс-секретарь исполняющего главы европейской дипломатии Федерики Могерини.

Также обеспокоенность выразил МИД Германии. Во внешнеполитческом ведомстве сообщили, что ожидают дополнительной информации от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон во время телефонного разговора с иранским коллегой Хасаном Роухани выразил «глубокую обеспокоенность» ситуацией с ядерной сделкой. Россия призывала Тегеран не принимать такие действия, которые осложнят ситуацию вокруг ядерной сделки.

Реакция последовала на заявление Тегарана с 7 июля обогащать уран выше 3,67%, что превышает отметку, оговоренную в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД). Иранская сторона также объявила, что очередное сокращение их обязательств по ядерной сделке произойдет через 60 дней, если Европа не найдет способ выполнить свою часть сделки. От каких конкретно обязательств откажется Иран, не раскрывается.

О сокращении своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) Тегеран предупредил еще 8 мая. В среду, 3 июня, президент страны Хасан Роухани заявил, что Иран готов к реализации второй части угроз: поднять уровень обогащения урана выше 3,67% и пересмотреть обязательства по реактору в Араке. Тегеран также призвал Вашингтон вернуться к исполнению ядерной сделки.

Об обострении отношений двух стран читайте в публикации “Ъ” «Разговор на языке ульти-атомов».