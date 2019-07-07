Макрон предупредил Иран о последствиях приостановки ядерной сделки

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время телефонного разговора с иранским коллегой Хасаном Роухани выразил «глубокую обеспокоенность» ситуацией с ядерной сделкой, сообщает Reuters. Господин Макрон предложил всем участникам сделки сесть за стол переговоров до 15 июля.

В заявлении господина Макрона, опубликованном после беседы, говорится, что президент предупредил Хасана Роухани о «неизбежных последствиях» ослабления сделки. Однако не уточняется, каких именно.

Господин Роухани в разговоре с президентом Франции назвал санкции США в отношении Ирана «актом терроризма». Несмотря на то, что иранский лидер выразил сомнение в возможности диалога с США, он подтвердил договоренность о переговорах.

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О сокращении своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) Тегеран предупредил еще 8 мая. В среду, 3 июня, президент страны Хасан Роухани заявил, что Иран готов к реализации второй части угроз: поднять уровень обогащения урана выше 3,67% и пересмотреть обязательства по реактору в Араке. Тегеран также призвал Вашингтон вернуться к исполнению ядерной сделки.

В 2015 году Иран и шесть мировых держав, в том числе США, подписали СВПД. Он подразумевал, что в обмен на снятие санкций Иран откажется от ядерной программы и будет продавать излишки обогащенного урана, если его объемы превысят 300 кг. В мае 2018-го США объявили о выходе из СВПД и ввели против Ирана санкции.

Об обострении отношений двух стран читайте в публикации “Ъ” «Разговор на языке ульти-атомов».