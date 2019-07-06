Капитан перевернувшегося на Черном море катера не имел лицензии на перевозку пассажиров

Заместитель южного транспортного прокурора Валерий Козлов рассказал, что капитан перевернувшегося в Черном море около поселка Джубга катера «не имел лицензии на перевозку пассажиров морским транспортом.

«Судоводитель не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя»,— приводит ТАСС слова господина Козлова. Также он сказал, что после ЧП на Кубани будут проводится дополнительные проверочные мероприятия на пляжах, где предприниматели организуют морские прогулки для туристов.

Напомним, инцидент произошел накануне. В результате результате происшествия погибли две женщины. Следователи возбудили дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Ранее в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СКР подтвердили, что перевернувшийся прогулочный катер «Атолл» был перегружен почти в пять раз. Судно было рассчитано на 12 человек, однако на борту у него было 55 пассажиров.