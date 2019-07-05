Reuters: Apple заплатила Samsung неустойку $683 млн

Apple выплатила Samsung 800 млрд вон ($683 млн) в качестве неустойки за заказанные американской корпорацией OLED-дисплеи для iPhone — они не были использованы, так как продажи iPhone не достигли показателей, на которые компании ориентировались изначально. Об этом пишет Reuters со ссылкой на аналитиков исследовательской компании Refinitiv (подразделение Thomson Reuters). В опубликованном сегодня, 5 июля, прогнозе результатов второго квартала Samsung упомянула, что прогноз учитывает «однократный доход бизнеса по производству дисплеев», по мнению экспертов, речь идет как раз о выплате Apple.

О том, что Apple сокращает заказы на OLED-дисплеи из-за худших, чем ожидалось, продаж iPhone X и iPhone XS, сообщалось и ранее. В конце июня стало известно, что Samsung требует от Apple компенсацию за то, что американская компания договорилась с Samsung об определенном количестве таких дисплеев, но в итоге заказала меньшее количество из-за ухудшения продаж.

Яна Рождественская