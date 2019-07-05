Число погибших от паводка в Иркутской области возросло до 22

Число погибших от паводка в Иркутской области увеличилось до 22 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. «Найдено тело еще одного погибшего. Таким образом, общее число погибших достигло 22 человек»,— рассказал собеседник агентства.

По словам источника, еще 13 человек считаются пропавшими без вести. Один из них — ребенок. Общее число пострадавших превысило 2100 человек, из них 338 госпитализированы.

Напомним, 25 июня в Иркутской области началось сильное наводнение, которое затопило около 100 населенных пунктов. Полностью разрушено 3,5 тыс. жилых домов. Около 33 тыс. человек полностью или частично лишились имущества. Больше всего затронуло Тулун: метеорологи заявили о самом масштабном наводнении за 180 лет. Предварительная сумма ущерба от паводка составила 29 млрд руб. Президент России Владимир Путин назвал наводнение в Иркутской области ЧС федерального характера.

В МЧС заявили, что уровень воды в реках повысился до критического уровня из-за проливных дождей, которые совпали с таянием снега. Иркутские ученые связали паводок с изменениями климата.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «Последствия вышли из берегов».