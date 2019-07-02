Иркутские ученые связали паводок с изменениями климата

Сотрудники кафедры метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета Иркутского государственного университета (ИГУ) считают, что что резкое повышение уровня воды произошло из-за изменения климата. К этому выводу они пришли после анализа погодных и климатических факторов.

«Причина катастрофических паводков — аномальность развития атмосферных процессов, которые проявились на фоне наблюдаемых глобальных и региональных изменений климата. Под влиянием таких процессов в наибольшей степени среди регионов Евразии оказалась территория Иркутской области»,— говорится в сообщении.

По словам доцента кафедры Инны Латышевой, подобные изменения с большой вероятностью могут повториться. «В то же время, учитывая возросшую повторяемость блокирующих антициклонов, возрастает вероятность и засушливых периодов»,— добавила она. Госпожа Латышева отметила, что сочетание аномально влажных и аномально сухих периодов сейчас очень характерно для Сибири, в связи с этим климатические изменения становится все сложнее прогнозировать.

Напомним, 25 июня в Иркутской области начался сильный паводок, в результате которого, по последним данным, погибли 18 человек. От паводка уже пострадали 83 населенных пункта, полностью или частично затопленными остаются больше 50 городов, поселков и деревень. Больше всего затронуло Тулун: метеорологи заявили о самом масштабном наводнении за 180 лет. С 27 июня в регионе введен режим ЧС. В МЧС заявили, что уровень воды в реках повысился из-за проливных дождей, которые совпали с таянием снега.

Подробнее о разрушительном наводнении — в материале “Ъ” «Последствия вышли из берегов».