Бывший глава ДНР исключил причастность вывезенного из ДНР военного к крушению MH17

Бывший глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что задержанный украинскими спецслужбами бывший командир ПВО в городе Снежное Владимир Цемах не мог быть причастен к крушению MH17. «Когда я возглавлял республику в 2014 году, говорить о том, что в Снежном была какая-то противовоздушная оборона, просто смешно»,— заявил он «Интерфаксу».

Господин Бородай уточнил, что у них не было необходимого вооружения. «Поэтому ни о каком начальнике ПВО района речи быть не может»,— сказал бывший руководитель ДНР. Он также предположил, что украинские власти хотят использовать это задержание для пропаганды, прибегая к тактике захвата заложников.

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Ранее русская служба ВВС сообщила, что Владимира Цемаха задержали в своей квартире на территории ДНР. Эту информацию передал его адвокат. Задержанному предъявили обвинение в создании террористической группы или организации. По словам родственников господина Цемаха, расследование может быть связано с крушением малазийского Boeing MH17, поскольку Снежное находится недалеко от того места, из которого предположительно сбили самолет. Кроме того, они утверждают, что задержанный возглавил ПВО в октябре, а лайнер сбили в июле.

Напомним, рейс МН17 потерпел крушение над территорией Донбасса 17 июля 2014 года. Он следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту малайзийского Boeing 777–200 находились 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.

В июне текущего года совместная следственная группа (JIT) заявила, что в крушении самолета обвиняются россияне Сергей Дубинский (позывной «Хмурый»), Олег Пулатов (позывные «Гюрза» и «Халиф»), Игорь Гиркин (Стрелков, позывной «Стрелок»), а также украинец Леонид Харченко (позывной «Крот»). Расследовательская группа Bellingcat при этом также назвала имена людей, которые якобы имеют отношение к крушению самолета. Владимир Цемах в этом списке не фигурировал. Российские власти причастность к случившемуся отрицают.

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «Расследование гибели MH17 никак не долетит до конца».