Поставщик объяснил срыв поставки комплектующих АвтоВАЗу несогласованием цен

Группа компаний «Автокомпонент» объяснила прекращение поставки компонентов на АвтоВАЗ, из-за которого было объявлено о приостановке производства автомобилей в Тольятти и Ижевске, отсутствием согласования цен на комплектующие. «Существующий уровень цен не позволяет покрывать расходы, связанные с производством комплектующих и их поставкой на конвейер АвтоВАЗа»,— рассказали ТАСС в компании.

На предприятии сообщили, что переговоры продолжаются с октября 2018 года. «Сложившаяся ситуация не стала неожиданной, это результат затяжных переговоров, которые и в настоящее время не завершены»,— рассказали в «Автокомпоненте».

В АвтоВАЗе ранее заявили о проблемах с поставками комплектующих со стороны нижегородской компании ООО «Завод Автокомпонент». Эта группа компаний давно является поставщиком концерна, и в прошлом году автопроизводитель уже останавливал производство, ссылаясь на перебои в поставках. При этом в поставщике свою вину тогда отрицали.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «АвтоВАЗу не хватило запчастей».