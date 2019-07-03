Начальник антинаркотического отдела УВД из «дела Голунова» временно отстранен от должности

Глава отдела по борьбе с наркотиками УВД по Западному административному округу Москвы Андрей Щиров отстранен от должности на время проверки по «делу Голунова», сообщил начальник пресс-службы столичного управления полиции Юрий Титов. «Он не уволен»,— уточнил господин Титов «РИА Новости».

Журналиста задержали 6 июня, у него обнаружили наркотики. Корреспондент заявил, что вещества подбросили, и связал произошедшее со своей профессиональной деятельностью. 9 июня в интервью телеканалу «Россия 24» начальник подразделения по контролю наркотиков УВД по ЗАО по Москве, не показывая своего лица, рассказал, что Иван Голунов попал в разработку правоохранительных органов еще в начале марта. Он обещал предоставить доказательства, что журналист издания «Медуза» распространял наркотики в ночных клубах. Позже он сообщил, что его «проверяют все, кто только может» и «задают» вопросы.

11 июня обвинения с Ивана Голунова сняли ввиду недоказанности его участия в преступления. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил о прекращении дела против Ивана Голунова, а также подчеркнул, что задержавших журналиста полицейских временно отстранят от работы. Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что сейчас дело расследуется «в отношении неустановленных лиц». По его словам, расследование дела будет продолжаться «при наличии оснований».

Как дело Ивана Голунова повлекло за собой структурные изменения в МВД, читайте в материале “Ъ”.