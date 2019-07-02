Генпрокуратура сообщила об отсутствии конкретных подозреваемых в деле Голунова

Генпрокуратура подтвердила, что дело о покушении на сбыт наркотиков, обвиняемым по которому проходил журналист Иван Голунов, передано в центральный аппарат Следственного комитета России (СКР). Как сообщил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, сейчас дело расследуется «в отношении неустановленных лиц». По словам господина Куренного, расследование дела будет продолжаться «при наличии оснований», передает «РИА Новости».

В Генпрокуратуре рассказали, что изначально было два уголовных дела: первое — в отношении Ивана Голунова, второе — в отношении Ивана Голунова и неустановленных лиц. Эти дела объединили в одно производство. Затем уголовное преследование журналиста было прекращено, а дело в отношении неустановленного круга лиц осталось.

Журналист «Медузы» Иван Голунов был задержан 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков (ст. 228 ч. 1 УК РФ) и позднее отправлен судом под домашний арест. Он свою вину отрицал, заявив, что наркотики, найденные в ходе обыска, ему подбросили. Дело вызвало широкий общественный резонанс, в Москве и других городах России прошли митинги и одиночные пикеты в поддержку журналиста.

11 июня обвинения с Ивана Голунова сняли ввиду недоказанности его участия в преступления. По ходатайству главы МВД Владимира Колокольцева были уволены начальник УМВД ЗАО Москвы генерал-майор Андрей Пучков и глава управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве генерал-майор Юрий Девяткин. Сотрудники, проводившие арест журналиста, были отстранены от работы.

Накануне, 1 июля, «Медуза» опубликовала материал Ивана Голунова о людях, контролирующих рынок ритуальных услуг в Москве и Подмосковье, и их связях с высокопоставленными сотрудниками ФСБ. В частности, упоминаются руководитель регионального УФСБ генерал-полковник Алексей Дорофеев и его помощник подполковник Марат Медоев.

Как дело Ивана Голунова повлекло за собой структурные изменения в МВД, читайте в материале “Ъ” «Владимир Колокольцев наращивает собственную безопасность».