Число пассажиров скоростных поездов «Сапсан» выросло на 7,4%

За январь – июнь текущего года пассажирами скоростных поездов «Сапсан» стали 2,75 млн человек. Данный результат на 7,4% превышает показатель за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Более 90% перевозок «Сапсанов» приходится на направление Москва - Санкт-Петербург, остальные поезда курсируют между столицей и Нижним Новгородом. Рост числа перевозок за июнь по сравнению с июнем прошлого года составил 2,3% (537 тыс. пассажиров в июне текущего года). Всего с начала эксплуатации высокоскоростных поездов их услугами воспользовалось более 36,2 млн человек.

Ранее "Ъ-СПб" сообщал, что за март «Сапсаны» перевезли 397,4 тыс. пассажиров.