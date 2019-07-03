ЦБ рассматривает дополнительные меры ограничения роста потребкредитования

Центробанк России обсуждает, какие дополнительные меры можно принять для ограничения роста необеспеченного потребительского кредитования, сообщила журналистам первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. Она напомнила, что с 1 октября регулятор установит надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня показателя долговой нагрузки (ПДН) и полной стоимости кредита.

В связи с введением ПДН банки «начнут удлинять кредиты», считает госпожа Юдаева. «Таким образом, платеж к доходу будет снижаться при сохранении общего большого размера кредитов и сохранении рисков закредитованности. Поэтому мы думаем о дополнительных мерах, связанных со срочностью кредитов»,— пояснила она (цитата по ТАСС).

Как добавила зампред ЦБ, обсуждение дополнительных мер также связано с используемым банками IRB-подходом (основан на внутрибанковских оценках). Возможность применять IRB-подход банки в России получили в октябре 2015 года, ею могут воспользоваться банки с активами более 500 млрд руб. Первым использовать этот подход начал Сбербанк (в ноябре 2017 года). Райффайзенбанк стал вторым банком, которому ЦБ разрешил перейти на внутреннюю методику по управлению кредитными рисками с реализацией IRB-подхода.

Согласно исследованию бюро кредитных историй «Эквифакс», средняя сумма выданных в апреле 2019 года потребкредитов достигла исторического максимума в 207 тыс. руб. Всего за этот месяц было выдано 1,3 млн кредитов на сумму 270,8 млрд руб., что стало максимумом с начала года.

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