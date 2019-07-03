РБК назвало аудитора, оценившего оспариваемую сделку «Рольфа»

Оценкой компании «Рольф Эстейт», из-за продажи которой основателя ГК «Рольф» Сергея Петрова обвинили в незаконном выводе за границу 4 млрд руб., занималась московская аудиторская компания ООО «Юрис, право и аудит», сообщает РБК со ссылкой на представителя «Рольфа». Информацию об этом изданию подтвердил гендиректор аудитора Игорь Тимошин.

«Юрис, право и аудит» оценила рыночную стоимость 100% компании «Рольф Эстейт» в 3,98 млрд руб., говорится в отчете компании. Оценка проводилась с 26 ноября по 2 декабря 2013 года. 3 февраля 2014 года совет директоров кипрской «Панабел лимитед» (подконтрольна Сергею Петрову) решил продать 98,95% «Рольф Эстейта» за 3,938 млрд руб. 10 февраля на внеочередном собрании акционеров «Рольфа» тогдашний гендиректор компании Татьяна Луковецкая подписала договор купили-продажи «Рольф Эстейта» за ту же сумму. Сама сделка по продаже компании состоялась 12 февраля.

В соответствии с договором «Рольф» перевел на счет «Панабел лимитед» 3,938 млрд руб. пятью траншами с 19 февраля по 3 марта. В июне кипрская компания выплатила акционерам 3,8 млрд руб. дивидендов за 2013–2014 годы. В 2015 году она была ликвидирована.

Чем известен Сергей Петров Читать далее

27 июня стало известно, что Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении Сергея Петрова (находится за границей). В офисах «Рольфа» прошли обыски. По версии следствия, в 2014 году бизнесмен с помощью топ-менеджеров организовал сделку, в результате которой незаконно вывел средства за рубеж. Как считает СКР, договор купли-продажи «Рольф Эстейта» был заведомо подложным, а стоимость — многократно завышенной. «Рольф» назвал сделку законной. 28 июня под домашний арест заключили директора департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро.

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «По делу “Рольфа” ответил следователь Скирденко».