«Рольф» назвал законной сделку, ставшую основанием для уголовного дела

Автодилер «Рольф» прокомментировал уголовное дело о финансовых махинациях, которое завели на ее владельца Сергея Петрова и топ-менеджеров компании. Претензии следствия касаются покупки акций компании «Рольф эстейт» на 4 млрд руб. у подконтрольного господину Петрову кипрского офшора «Панабел лимитед». СКР считает, что деньги вывели за рубеж по подложным документам.

«Сделка была реальной, поэтому мы не понимаем, каким образом можно было совершить подлог документов. "Рольф" — законопослушная компания, и мы уверены, что проверка Следственного комитета закончится в ближайшее время и подтвердит, что компания действовала и действует в правовом поле»,— сообщили “Ъ” в компании.

В «Рольфе» отметили, что приобрели акции «Рольф эстейт» у кипрской компании, чтобы упростить структуру холдинга. На дату сделки аудитором «Рольфа» был PricewaterhouseCoopers (PwC), и вопросов к сделке у него не было, добавили в компании.

Проверки в офисах «Рольфа» завершились. Дилерские центры продолжают работать в штатном режиме.

Вчера, 27 июня, стало известно, что СКР возбудил уголовное дело в отношении известного бизнесмена Сергея Петрова, владельца группы компаний «Рольф», крупнейшего в России автодилера. В офисах компании прошли обыски. По версии следствия, с помощью топ-менеджеров бизнесмен организовал сделку, в результате которой вывел за границу 4 млрд руб. Господин Петров заявил, что не понимает, кому и как могла нанести ущерб сделка, которую следствие и ФСБ считают криминальной.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «Все это рок-н-рольф».