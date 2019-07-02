Нацпроекты стали поводом для новой ответственности бизнеса

За срыв торгов по национальным проектам могут ввести уголовное наказание. С таким предложением выступил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он описал схему, по которой чаще всего происходят нарушения: компания-исполнитель изначально не собирается заключать договор, но, тем не менее, подает заявку и проваливает конкурс, и итоге процедуру приходится повторять, а сроки срываются.

Это вопрос правоохранительных органов и суда, убежден глава правительства: «Надо посмотреть, что можно сделать для того, чтобы умышленные срывы торгов или же демпингование не мешали нормальной организации всего процесса по заключению договоров и не приводили к нарушению сроков, неисполнению обязательств, и в конечном счете просто не парализовывали работу. Надо подумать, какие составы правонарушений здесь можно использовать, или сформулировать новые, административные, и, может быть, уголовные, потому что от таких действий мы несем миллионные, если не миллиардные убытки».

Что изменит эта инициатива? Сейчас у контрольных органов и самих заказчиков есть много способов, чтобы самим пресекать нарушения, а введение уголовной ответственности может стать еще одним поводом давления на бизнес, отметил замгендиректора «Transparency International — Россия» Илья Шуманов: «Почему это будет касаться только национальных проектов? Если демпинг происходит, например, в гособоронзаказе, то почему там не должно быть уголовной ответственности за аналогичные нарушения? Более того, достаточно трудно будет доказать эти вещи, потому что здесь будет целый спектр затрат. Любого предпринимателя, как это водится, можно будет подвести под уголовную или административную статью. Надо провести какую-то предварительную работу, а потом уже говорить об ответственности. Президент предложил подумать над тем, чтобы предприниматели не попадали под экономические составы, а сейчас премьер-министр предлагает применять непосредственно к тем же самым предпринимателям новые наказания.

Происходит какая-то политическая асинхрония.

Предприниматели демпингуют, срывают торги, выходят с предложениями к другим участникам рынка за какие-то бенефиты. Если предпринимателям отказывают, то они действительно срывают такие торги, то есть это такая общая практика, которая используется достаточно активно. Но, с другой стороны, если она не пресекается заказчиком, то она будет дальше практиковаться. Если заказчик намерен провести прозрачные торги, то он может подготовить документацию таким образом, чтобы злоупотреблений со стороны предпринимателей не было».

Только в этом году на реализацию национальных проектов из бюджета выделено более 1,5 трлн руб. Часть из них поступила в регионы. Ранее президент Владимир Путин обратил внимание на очевидные сбои при исполнении национальных проектов. При этом сейчас недобросовестные компании на торгах практически невозможно привлечь к ответственности, отметил руководитель организации «Гражданский контроль государственных закупок» Дмитрий Доброштан: «В приватных беседах с оперуполномоченными, которые непосредственно занимаются ст. 178 Уголовного кодекса (ограничение конкуренции), говорят, что эта схема практически нерабочая. Если мы посмотрим на статистику, то увидим, что по этой статье не так много привлеченных лиц. Даже по нашему опыту, когда мы занимаемся какими-либо юридическими лицами и видим, что там действительно присутствуют какие-либо картельные сговоры, недобросовестная конкуренция и иные правонарушения, мы передаем эти материалы в контрольные органы, которые рассматривают и отдают их в правоохранительные ведомства. Когда мы интересуемся, что, как и где, то 80% отказываются от уголовного преследования, то есть дела потихонечку сливаются. Поэтому я думаю, что Дмитрий Анатольевич в данном случае призвал к большему контролю, чтобы статьи работали. Ситуаций стало меньше, но это не говорит о том, что они вообще перестали существовать».

Сейчас существует 13 национальных проектов. Для их исполнения в ближайшие пять лет нужно, по предварительным оценкам, более 25 трлн руб., часть денег выделят из федерального бюджета. При этом, как подчеркивала глава Совета федерации Валентина Матвиенко, более половины граждан не слышали о национальных проектах. Для чего они нужны, понимают лишь 7% россиян.

Елена Иванова