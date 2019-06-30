Пермский театр оперы и балета отрицает назначение главным дирижером финна Роували

Главный дирижер Гетеборгской симфонии Сантту-Матиас Роували не возглавит Пермский театр оперы и балета. Как сообщил «Новому компаньону» исполнительный директор театра Андрей Борисов, руководство театра ведет с ним переговоры лишь о должности приглашенного дирижера. Главным дирижером оперы будет назначен Артем Абашев, документы о его назначении в работе.

Как отметил господин Борисов, рассматриваются и другие кандидаты. «Переговоры ведутся с несколькими европейскими дирижерами А-класса»,— отметил господин Борисов “Ъ”.

Ранее, 27 июня, Telegram-канал «Давыдов. Культура» сообщил, что новым руководителем Пермской оперы может стать 33-летний финский дирижер Сантту-Матиас Роували. «…все указывало на то, что освобожденное Курентзисом место займет музыкант именно из Финляндии. Так оно и получится, судя по всему»,— говорилось в сообщении.

Ранее представители краевого минкульта и театра заявляли, что не будут искать замену Теодору Курентзису, а само учреждение перейдет на форму управления через директора. Сообщение появилось после того, как уходящий худрук пермского театра Теодор Курентзис опубликовал прощальное письмо, в котором указал, что уходит из-за разногласий с краевыми властями.

Сам финский дирижер, по данным СМИ, станет новым главным дирижером Лондонской филармонии и приступит к исполнению обязанностей в 2021 году.

Напомним, 21 июня пресс-служба Пермской оперы сообщила, что с нового сезона Теодор Курентзис прекращает работу в качестве художественного руководителя. Контракт художественного руководителя истекал в феврале 2021 года: после восьми лет работы в Перми господин Курентзис расторг его досрочно по собственной инициативе.

Подробнее об уходе Теодора Курентзиса из Пермской оперы читайте в публикации “Ъ”.

Дмитрий Астахов, Пермь