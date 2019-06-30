«Рольф» пообещал выполнить обязательства перед клиентами

Автодилер «Рольф» намерен выполнить все свои обязательства перед клиентами, сообщается на сайте компании. «Наши дилерские центры работают в штатном режиме, все обязательства перед клиентами всегда выполнялись компанией "Рольф", и будут выполняться впредь»,— говорится в обращении.

Отмечается, что уголовное разбирательство в отношении владельца группы компаний «Рольф» Сергея Петрова не повлияет на работу организации. «Текущая ситуация будет разрешена в самое ближайшее время в пользу нашей компании, так как мы ведем свой бизнес честно, открыто, соблюдая все законы РФ»,— говорится в заявлении.

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Напомним, 27 июня стало известно, что Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении Сергея Петрова (находится за границей), владельца крупнейшего в РФ автодилера «Рольф». В офисах компании прошли обыски. По версии следствия, в 2014 году бизнесмен с помощью топ-менеджеров организовал сделку, в результате которой незаконно вывел средства за рубеж. Компания «Рольф» приобрела у кипрской компании «Панабел лимитед» (подконтрольна Сергею Петрову) акции компании «Рольф Эстейт» на 4 млрд руб. Договор купли-продажи, по версии следствия, был заведомо подложным, а стоимость — многократно завышенной. «Рольф» назвал сделку законной. В пятницу, 28 июня, под домашний арест заключили директора департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро. Сергей Петров не считает уголовное дело заказным.

О развитии ситуации —в материале “Ъ” «По делу "Рольфа" ответил следователь Скирденко».