Основатель «Рольфа» не считает дело против себя заказным

Основатель автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.

«Нет, это не заказ», — сказал он в интервью «Эхо Москвы», отвечая на соответствующий вопрос. Он также отверг предположения, что в деле могут быть замешаны конкуренты. Политической подоплеки господин Петров также не увидел. По его мнению, дело против него возбуждено после его слов о выводе средств за границу. Он неоднократно сообщал об этом своим партнерам. Однако речь шла только о законном выводе средств через дивиденды.

«Я помню, я часто говорил где-то в кафе с оппозиционерами, что я вывожу деньги теперь из страны, и что я уже не вижу здесь возможности инвестировать»,— рассказал бизнесмен. Он предположил, что «старший лейтенант ФСБ» решил, что речь идет о незаконном выводе средств и начал расследование. Сергей Петров также уверен, что в России работает «механизм невозможности защищаться» и не верит в объективное расследование.

27 июня стало известно, что СКР возбудил уголовное дело в отношении известного бизнесмена Сергея Петрова, владельца группы компаний «Рольф», крупнейшего в России автодилера. В офисах компании прошли обыски. По версии следствия, с помощью топ-менеджеров бизнесмен организовал сделку, в результате которой вывел за границу 4 млрд руб. В пятницу Басманный райсуд заключил под домашний арест директора департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «По делу "Рольфа" ответил следователь Скирденко».