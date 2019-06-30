Главные новости к утру 30 июня

Президент РФ Владимир Путин поручил создать правкомиссию по ликвидации последствий ЧП в Иркутской области, которую возглавит Виталий Мутко. На совещании по ситуации с наводнениями он распорядился взять под контроль цены на товары первой необходимости, заранее развернуть дополнительные пункты временного размещения, держать под контролем эпидемиологическую ситуацию и обеспечить жителей питьевой водой. Следующее совещание состоится в Москве 3 июля.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что пострадавшим от паводка жителям начали выплачивать компенсацию. В утвержденных списках на сегодняшний день числится 3600 человек. Необходимые суммы переведены во все районы, сообщил губернатор.

Президент США Дональд Трамп оптимистично оценивает возможность заключения торгового соглашения с Китаем, однако считает, что произойдет это не скоро. Господин Трамп подтвердил, что не собирается вводить новые пошлины пока идут переговоры. Также, по просьбе председателя КНР Си Цзиньпина, разрешил американским высокотехнологичным компаниям продавать свою продукцию китайской Huawei, если они не будут угрожать национальным интересам США.

В Магнитогорске в ночь на 30 июня на территории Центральной городской ярмарки произошел пожар. Загорелись одноэтажные павильоны из профнастила. Незадолго до ЧП на берегу реки Урал в парке у Вечного огня рядом с ярмаркой прошло празднество по случаю 90-летия Магнитогорска с использованием пиротехники.

По подозрению в вымогательстве задержана бывшая жена осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя, сообщил ее адвокат Эдуард Чургулия. Он назвал обвинения необоснованными и предположил, что «какие-то люди решили завладеть бизнесом предприятия», которым владеет госпожа Стришняя.