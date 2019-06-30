В Магнитогорске произошел пожар на Центральной городской ярмарке

В Магнитогорске в ночь на 30 июня на территории Центральной городской ярмарки произошел пожар. Загорелись одноэтажные павильоны из профнастила. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области, погибших и пострадавших нет, угрозы для экологии также нет.

«В результате позднего сообщения о случившемся в экстренную службу и сильным порывам ветра пожар получил быстрое распространение. Подразделения МЧС работают по повышенному номеру сложности»,— говорится в сообщении. В настоящее время открытое горение на площади в 2300 кв. м ликвидировано.

Как сообщает местное издание Magcity74.ru, возгорание могло произойти от тлеющих остатков фейерверков. Незадолго до ЧП на берегу реки Урал в парке у Вечного огня прошло празднество по случаю 90-летия Магнитогорска с использованием пиротехники. Центральная городская ярмарка находится в непосредственной близости от места проведения праздника.