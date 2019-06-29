Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область

Президент России Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком. Глава государства прилетел в регион по пути из Японии, где завершился саммит G20.

Ожидается, что в Братске в аэропорту господин Путин проведет совещание с местными властями и руководителями федеральных ведомств, которые доложат ему о текущей ситуации, мерах по оказанию помощи населению и ликвидации последствий наводнения, передает «Интерфакс».

О предстоящем визите главы государства ранее сообщили «Ведомости».

В пострадавшую от паводка Иркутскую область прибыл глава Минтруда России Максим Топилин. Туда вылетела глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.

В Иркутской области из-за сильного паводка был введен режим ЧС. Он затронул 20 населенных пунктов в 3 районах региона.

По предварительным данным, в результате ЧП погибли 5 человек. Затоплены 4 тыс. домов.

О паводке читайте в публикации “Ъ” «Сибирские реки вышли из берегов».