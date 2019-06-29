Число погибших при паводке в Ирутской области выросло до 5 человек

Число жертв паводка в Иркутской области выросло до пяти человек, доложил глава МЧС Евгений Зиничев президенту Владимиру Путину на совещании в Братске.

Ранее сообщалось о трех погибших. «В результате стихии пострадало 353 человека, из них 32 ребенка. Погибло 5 человек, 97 человек госпитализированы, судьба 2 остается неизвестной, в том числе 1 ребенка»,— приводит «РИА Новости» слова господина Зиничева.

В городе Тулуне Иркутской области в пятницу, 28 июня, вышедшая из берегов река Ия прорвала дамбу. Уровень воды в реке в два раза выше критической отметки. Подтоплены оказались населенные пункты в Нижнеудинском, Тайшетском, Чунском районах. Затоплено около 4 тыс. домов. 27 тыс. человек остались без электричества, перекрыта федеральная трасса «Сибирь».

О паводке читайте в публикации “Ъ” «Сибирские реки вышли из берегов».