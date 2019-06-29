Глава Минтруда России прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область

Для координации предоставления социальной помощи пострадавшим от паводка в Иркутской области в Братск прибыл министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. В ближайшее время в Иркутскую область прилетят заместители руководителей Роструда, Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.
По распоряжению министра образован оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации. «Пострадавшие граждане получат всю необходимую социальную помощь»,— заявил господин Топилин.
Ранее «Ведомости» сообщили о предстоящем визите в Иркутскую область президента РФ Владимира Путина.
В Иркутской области из-за сильного паводка был введен режим ЧС. Он затронул 20 населенных пунктов в 3 районах региона.
По предварительным данным, в результате ЧП погибли три человека. Затоплены 4 тыс. домов.
О паводке читайте в публикации “Ъ” «Сибирские реки вышли из берегов».
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