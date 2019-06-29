Глава Роспотребнадзора вылетела в пострадавшую от паводка Иркутскую область

Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова вылетела в Иркутскую область, которая пострадала от паводка. «Разработан план противоэпидемических (профилактических) мероприятий в паводковый и послепаводковый период. <…> Проведен расчет и создан запас необходимых дезинфекционных средств для проведения дезинфекции подтопленных объектов и площадей»,— говорится в сообщении ведомства.

В пострадавшую от паводка Иркутскую область прибыл глава Минтруда России Максим Топилин. «Ведомости» сообщили о предстоящем визите в Иркутскую область президента РФ Владимира Путина.

В Иркутской области из-за сильного паводка был введен режим ЧС. Он затронул 20 населенных пунктов в 3 районах региона.

По предварительным данным, в результате ЧП погибли три человека. Затоплены 4 тыс. домов.

О паводке читайте в публикации “Ъ” «Сибирские реки вышли из берегов».