Ростуризм: в Грузии остается 930 российских туристов по путевкам

В Грузии все еще остается 930 организованных российских туристов, рассказали ТАСС в Ростуризме. Эта цифра основана на информации, полученной от туроператоров. Как отмечается, они вернутся на родину до 8 июля.

«С 21 по 26 июня в Россию вернулось 570 туристов. Количество туристов, заключивших договоры с 8 июля 2019 года,— 3714 человек, с глубиной продаж — до конца 2019 года»,— добавили в Ростуризме.

Напомним, 21 июня президент РФ Владимир Путин временно запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля. В Кремле уточнили, что эту меру отменят тогда, когда в Грузии утихнут «русофобские настроения», не назвав сроки запрета. Владимир Путин также поручил правительству помочь вернуться на родину россиянам, которые находятся в Грузии. Туроператорам рекомендовали отказаться от продажи путевок.

Ограничительные меры были введены из-за протестов в Тбилиси, где 20 июня началась массовая акция протеста во время визита российских депутатов, которые принимали участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Особое возмущение вызвал тот факт, что глава делегации Сергей Гаврилов временно занял кресло спикера грузинского парламента (согласно регламенту). В последующие дни протесты продолжились, в результате чего спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе подал в отставку, а ближайшие парламентские выборы решено было провести по пропорциональной системе с нулевым барьером.

Подробнее об итогах протестов в Грузии — в публикации “Ъ”.

Об убытках авиакомпаний из-за приостановки авиасообщения — в материале “Ъ”.