Мантуров заявил, что его траты на командировки соответствуют нормативам

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров прокомментировал расследование «Transparency International Россия» о многомиллионных расходах на командировки. По его словам, он не знает, на чем основаны подобные рассуждения.

«То количество выездов, которые осуществляются ведомствами, в частности нашим, определяется заранее бюджетом министерства. Мы исходим из тех возможностей, из тех параметров, которые заранее согласовываются»,— заявил журналистам министр после заседания Госсовета по развитию сети автодорог и безопасности дорожного движения (цитата по RNS).

Денис Мантуров при этом отметил, что есть определенная классификация гостиничных номеров. Приобретаются, по его словам, те места, которые свободны во время проведения мероприятий. «Нормативы есть, мы полностью вписываемся в эти нормативы»,— добавил он.

Напомним, «Transparency International Россия» выяснила, что Минпромторг и его глава Денис Мантуров в 2016–2017 годах потратили на проживание в зарубежных отелях минимум 19,3 млн руб. По фактам обнаруженных превышений организация обратилась в Генпрокуратуру, Федеральное казначейство, Счетную палату, управление делами президента и правительство. В Минпромторге заявили, что расходы были одобрены аудиторами Счетной палаты.

О том, в каких условиях живут чиновники во время поездок за рубеж, читайте в материале “Ъ FM” «Госслужащие путешествуют с размахом».