Минпромторг прокомментировал многомилионные командировочные Мантурова

В Минпромторге сообщили, что многомиллионные расходы главы министерства Дениса Мантурова на командировки, которые обнаружила «Transparency International Россия», были одобрены аудиторами Счетной палаты. «В ходе проверок Счетной палатой РФ исполнения федерального бюджета за соответствующий год осуществлялись в том числе проверки командировочных расходов»,— сообщили «РИА Новости» в министерстве. В Счетной палате опровергли RNS проверку командировочных расходов Дениса Мантурова.

Представитель Минпромторга отметил, что министров направляют в командировки по решению правительства, а бюджет на командировки ежегодно согласовывается при формировании проекта федерального бюджета на соответствующий год и плановый период. Порядок и условия командирования, а также нормативы возмещения командировочных установлены нормативными актами правительства РФ, сказали в Минпромторге.

В пресс-службе Счетной палаты заявили, что отдельно не анализировали командировочные расходы Минпромторга. «Проверка этой сферы — прерогатива внутреннего финансового аудита, который, к сожалению, как показывают мероприятия Счетной палаты, не везде осуществляется на должном уровне»,— сказали в СП.

Ранее «Transparency International Россия» подсчитала, что Минпромторг и его глава Денис Мантуров в 2016–2017 годах потратили на проживание в зарубежных отелях минимум 19,3 млн руб. По фактам обнаруженных превышений организация обратилась в Генпрокуратуру, Федеральное казначейство, Счетную палату, управление делами президента и правительство.

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