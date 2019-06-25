Место Арашукова в Совете федерации получил депутат думы Черкесска Казаноков

На место Рауфа Арашукова в Совете федерации назначен депутат думы Черкесска Крым Казаноков, сообщил у себя в Instagram глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. «Уверен, Крым Олиевич будет ответственно работать над дальнейшим развитием российского парламентаризма и решением актуальных социально-экономических задач Карачаево-Черкесской Республики»,— отметил господин Темрезов.

Господин Казаноков ранее уже входил в Совет федерации. Его назначили сенатором в феврале 2016 года. В сентябре того же года на этом посту его сменил Рауф Арашуков.

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22 мая Совет федерации принял решение лишить Рауфа Арашукова сенаторских полномочий, поскольку он вовремя не подал декларацию о доходах. Рауф Арашуков назвал это решение поспешным, так как это произошло «за считаные минуты, без должного разбирательства».

Напомним, экс-сенатора Рауфа Арашукова задержали на заседании Совета федерации 30 января, а затем арестовали. Его обвиняют в участии в преступном хищении природного газа у «Газпрома» на 30 млрд руб., организации заказных убийств двух человек и давлении на свидетеля. Также арестовали отца экс-сенатора Рауля Арашукова, которого следствие обвиняет в организации преступного сообщества и хищениях 30 млрд руб. у «Газпрома».

По делу Арашуковых также были арестованы двоюродный брат бывшего сенатора и гендиректор «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслан Арашуков, а также директор филиала «Газпром Ставрополь» в Ессентуках Алан Кятов.

О развитии дела Арашуковых — в материале “Ъ” «К делу Арашуковых подключились чекисты».