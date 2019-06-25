Орешкин рассказал, каким будет новый экономический кризис

Глава Минэкономики Максим Орешкин в ходе дискуссии клуба «Валдай» поделился своим мнением о том, каким будет следующий экономический кризис. По его словам, он «не будет связан с достаточностью капитала банков, проблемами в финансовом секторе» (цитата по РБК).

«Это обратное разматывание клубка глобализации, понижение общей эффективности производства и производительности труда по всему миру за счет того, что цепочки добавленной стоимости, которые размещались наиболее эффективным образом, будут дрейфовать в сторону меньшей эффективности»,— добавил господин Орешкин.

По мнению министра, замедление темпов мировой экономики уже началось, однако до кризиса «еще далеко». Чтобы его избежать, нужно создать новую модель глобализации. Он добавил, что нужно не только обеспечить свободное продвижение товаров, но и снять ограничения на передвижение технологий и сделать открытым доступ к образованию. Развивающиеся страны должны получить возможность создавать новые отрасли, а также равный доступ на мировые рынки.

Что же касается кризиса в России, то ситуация будет не такой, как в 2008 или 2014 годах. «Не будет таких провальных, обвальных финансовых кризисов, но больше вероятность затяжных событий с низким ростом и затяжной инфляцией»,— сказал Максим Орешкин.

Напомним, Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики в России на 2019 год с 1,4% до 1,2% из-за сокращения добычи нефти. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин при этомзаявил, что потенциал роста российской экономики в ближайшие годы не превышает 2%. В Минфине подсчитали, что в случае экономического кризиса российскому бюджету понадобятся резервы в 10–12% ВВП. Максим Орешкин полагает, что пока рецессия российской экономики не ожидается.

Как Минэкономики ищет способы увеличить темпы роста ВВП — в материале “Ъ” «Экономическому росту требуются модели».