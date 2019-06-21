Орешкин не ожидает рецессии экономики в России

Глава Минэкономики Максим Орешкин считает, что в России не ожидается рецессия экономики. «Рецессия — это устойчивое снижение, видное по большому количеству индикаторов. Пока вряд ли»,— сказал господин Орешкин (цитата по ТАСС).

По словам министра, рост российской экономики в июне будет выше показателей мая. «Месячные данные ВВП всегда волатильны, поэтому показатели июня, июля, августа. Вообще третий квартал будет, на самом деле, определяющим с точки зрения динамики в целом по году»,— отметил глава Минэкономики.

Напомним, Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики в России в 2019 году до 1,2% с 1,4% из-за сокращение нефтяной добычи. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что потенциал роста российской экономики в ближайшие годы не превышает 2%. Как считают в Минфине, в случае экономического кризиса российскому бюджету понадобятся резервы в 10–12% ВВП.

О том, какие риски для экономики видит Всемирный банк и согласны ли с прогнозом эксперты, читайте в публикации “Ъ FM”.