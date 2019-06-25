Избирком окончательно отказался регистрировать референдум против храма Святой Екатерины

Избирательная комиссия Екатеринбурга окончательно отказала инициативной группе в регистрации референдума против строительства храма Святой Екатерины. Согласно постановлению, опубликованному на сайте избиркома, документы, поданные инициативной группой, не соответствуют требованиям. В частности, в протоколе не указаны персональные данные нескольких членов инициативной группы.

22 июня регистрировать референдум отказалась рабочая группа избиркома. Заявку подала инициативная группа из 12 человек от «Комитета в защиту сквера», созданного после протестов вокруг строительства храма Святой Екатерины в городском севере. На референдум предложено внести один вопрос, касающийся статуса территории севера у театра драмы, где ранее планировалось построить храм. Предлагается два варианта ответа: «За сквер» (оставить сквер территорией общего пользования) и «За храм» (обозначить территорию сквера землей религиозного значения и построить на ней храм).

Построить храм Святой Екатерины планировалось к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году, инвесторами выступают РМК и УГМК. С 13 по 16 мая в сквере прошли акции протеста. За это время полиция задержала около 100 человек, 30 их которых были арестованы. Позже на ситуацию обратил внимание президент РФ Владимир Путин, который советовал провести опрос о выборе места под строительство. За десять дней горожане подали в мэрию более 11 тыс. обращений с альтернативными площадками для строительства. 31 мая объявлен шорт-лист из шести площадок, рассматриваемых под строительство храма. 16 июня Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере, объяснив отказ нежеланием «давать диаволу возможность разбудить древнего демона гражданской междоусобицы». Опрос о месте строительства проведут в середине сентября. Стройка начнется не раньше конца 2020 года.

Подробнее о ситуации с референдумом — в материале "Ъ" «Общественное мнение остается под опросом»