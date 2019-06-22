Избирком отказался регистрировать референдум против храма Святой Екатерины

Рабочая группа избирательной комиссии Екатеринбурга отказала инициативной группе в регистрации референдума против строительства храма Святой Екатерины. Решение было принято накануне, 21 июня. В избиркоме посчитали, что документы, поданные инициативной группой, не соответствуют требованиям. Итоговое решение члены комиссии рассмотрят на очередном заседании избиркома 25 июня.

Заявку на референдум подала инициативная группа из 12 человек от «Комитета в защиту сквера», созданного после протестов вокруг строительства храма Святой Екатерины в городском севере. На референдум предложено внести один вопрос, касающийся статуса территории севера у театра драмы, где ранее планировалось построить храм. Предлагается два варианта ответа: «За сквер» (оставить сквер территорией общего пользования) и «За храм» (обозначить территорию сквера землей религиозного значения и построить на ней храм).

Построить храм Святой Екатерины планировалось к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году, инвесторами выступают РМК и УГМК. С 13 по 16 мая в сквере прошли акции протеста. За это время полиция задержала около 100 человек, 30 их которых были арестованы. Позже на ситуацию обратил внимание президент РФ Владимир Путин, который советовал провести опрос о выборе места под строительство. За десять дней горожане подали в мэрию более 11 тыс. обращений с альтернативными площадками для строительства. 31 мая объявлен шорт-лист из шести площадок, рассматриваемых под строительство храма. 16 июня Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере, объяснив отказ нежеланием «давать диаволу возможность разбудить древнего демона гражданской междоусобицы». Опрос о месте строительства проведут в середине сентября. Стройка начнется не раньше конца 2020 года.

Подробнее о ситуации вокруг храма — в материале "Ъ-Урал" «Святой Екатерине не уступили место»