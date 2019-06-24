Православная церковь Украины лишила Филарета канонических прав

Бывший патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет лишен «канонического права» управления епархией. Из состава епископата ПЦУ он исключен не был, сообщил на брифинге по итогам синода спикер Киевской митрополии ПЦУ Евстратий Зоря.

«Если патриарх считает, что решения, которые приняты синодом относительно него несправедливые, он может эти решения обжаловать»,— цитирует господина Зорю ТАСС.

По его словам, на синоде Филарет не присутствовал.

Напомним, в апреле 2018 года украинские власти решили образовать собственную православную церковь. В декабре того же года в Киеве прошел объединительный собор православных церквей Украины. На нем митрополит Киевский Епифаний был избран главой новой организации — ПЦУ. При этом Вселенский патриархат потребовал, чтобы Филарет отказался от выдвижения на этот пост, чтобы Киеву предоставили автокефалию. В конце января 2019 года Минюст Украины официально зарегистрировал ПЦУ. Филарету было присвоено звание почетного патриарха ПЦУ, а Епифания назначили ее главой.

В начале июня Филарет заявил, что не признает Томос об автокефалии, полученный ПЦУ от Константинопольского патриархата. Он собрал поместный собор для восстановления Киевского патриархата.

Подробнее о позиции Филарета — в материале “Ъ” «Украина получила не тот Томос».