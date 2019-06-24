ЦИК Украины не разрешил партии Саакашвили участвовать в выборах в Раду

Центризбирком Украины отказался регистрировать кандидатов в депутаты Верховной рады от партии «Движение новых сил», созданной бывшим президентом Грузии и экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили. ЦИК постановил, что созыв и проведение внеочередного съезда партии, а также утверждение списка кандидатов прошло с нарушением требований устава партии.

«Внеочередные выборы народных депутатов Украины назначены на 21 июля 2019 года… Следовательно, рассмотрение 8 мая 2019 года на заседании совета политической партии “Движение новых сил Михаила Саакашвили” вопросов, связанных с участием партии во внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, не могло быть осуществлено»,— говорится в пресс-релизе ЦИКа.

Центризбирком направит копию своего решения и соответствующие документы в национальную полицию для проведения проверки.

Михаил Саакашвили получил украинское гражданство в 2015 году и был лишен его в июле 2017-го. 28 мая текущего года новый президент Украины Владимир Зеленский вернул экс-президенту Грузии гражданство. Михаил Саакашвили изначально говорил, что у него «нет никаких карьеристских целей» на Украине.

9 июня стало известно, что партия господина Саакашвили будет участвовать в парламентских выборах на Украине. Спустя четыре дня политик возглавил список «Движения новых сил» на выборах. Суд в Киеве разрешил ему участвовать в выборах в Раду.

Чем Михаил Саакашвили может помочь Владимиру Зеленскому, читайте в материале “Ъ”.