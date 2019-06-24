«Ведомости»: Россия может ограничиться запретом на авиасообщение с Грузией

Приостановка авиасообщения с Грузией может остаться единственной ограничительной мерой России в ответ на антироссийские выступления, если ситуация не выйдет за нынешние рамки, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник. По его словам, политика в отношении Грузии последних лет считается успешной, поэтому вопрос о пересмотре всей политики пока не стоит. Источник отмечает, что реакция России вызвана не только оскорбительным инцидентом в здании парламента Грузии с депутатом Сергеем Гавриловым, но и последующим заявлением президента Грузии Саломе Зурабишвили, что за обострением ситуации в Тбилиси стоит Москва.

Президент Владимир Путин подписал указ о запрете российским и грузинским авиакомпаниям выполнять рейсы из РФ в страну с 8 июля. Туроператорам рекомендовано воздерживаться от продаж путевок в Грузию. Запрет стал реакцией на многотысячные протесты в Тбилиси после визита в страну российских депутатов, которые приняли участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Граждан страны возмутило то, что депутат Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что цель протестующих — реализация «многовекового плана России расколоть грузинское общество».

О том, к каким экономическим последствиям привел запрет на полеты в Грузию,— в материале “Ъ”.