Акционеры «Русснефти» подождут три года

Основной владелец «Русснефти» Михаил Гуцериев рассчитывает после 2022 года начать выплачивать дивиденды на обыкновенные акции компании. Сейчас «Русснефть» платит их только на привилегированные акции, принадлежащие банку «Траст». Однако господин Гуцериев готов увеличивать дивиденды только после существенного снижения долга, который сейчас приближается к 100 млрд руб. Планы «Русснефти» довести этот показатель до нуля в ближайшие годы эксперты оценивают как слишком оптимистичные.

«Русснефть» с 2022 года может начать выплату дивидендов на обыкновенные акции, сообщил основной владелец компании Михаил Гуцериев на годовом собрании акционеров 21 июня. По его словам, общая сумма начислений в течение трех лет может вырасти до $100 млн. Пока «Русснефть» платит дивиденды только на привилегированные акции. Их единственным владельцем является банк «Траст» (принадлежит пакет в 27,7% в «Русснефти», из которых 25% приходится на привилегированные акции), на базе которого ЦБ в 2018 году создал банк «плохих активов». По итогам 2018 года уровень дивидендов должен составить $0,4 на бумагу (в целом $40 млн). Это около 21% прибыли по РСБУ. Аналогичные суммы компания выплачивала за предыдущие два года. Помимо «Траста» крупнейшие акционеры «Русснефти» — семья Гуцериевых (32,5% уставного капитала), а также Glencore (23,46%).

Но, как заявил Михаил Гуцериев, за 2019 год компания может направить на дивиденды на «префы» на 50% больше — $60 млн.

«Наша задача — держать добычу и убрать долг. Выйти на дивиденды»,— отметил господин Гуцериев.





По его словам, выплаты на обыкновенные акции могут начаться, когда соотношение долга к EBITDA будет на уровне 1 (сейчас — 2). Но пока компания только наращивает чистый долг: в 2018 году он вырос почти на 21%, до 96 млрд руб. при снижении инвестиций на 4% (25 млрд руб.) и росте выручки на 40% (до 129 млрд руб.), EBITDA — на 62% (до почти 49 млрд руб.), а чистой прибыли — почти вдвое (до 15 млрд руб.). В компании поясняли, что такая динамика связана преимущественно с ослаблением курса рубля. Основным кредитором «Русснефти» является банк ВТБ, в залоге у которого пакет обыкновенных акций компании.

Как пояснил Михаил Гуцериев, «Русснефть» сейчас активно погашает тело банковских кредитов и реструктурирует долг. «C сентября наша ставка уменьшится на 40%, что позволит нам высвободить до $17 млн в год. Я надеюсь, что в ближайшие годы мы сможем погасить его до нуля и стать лучшей компанией в мире»,— сказал он. Финансовый директор компании Ольга Прозоровская уточнила, что с осени процентная ставка по кредитам станет менее 6% годовых в евро.

Заявления «Русснефти» не впечатлили инвесторов.

К закрытию Московской биржи 21 июня обыкновенные акции компании подорожали всего на 0,03%, до 598 руб. за штуку. Василий Танурков из АКРА сомневается, что «Русснефть» сможет быстро погасить свой долг. Он напоминает, что свободный денежный поток «Русснефти» в 2018 году составил 7,7 млрд руб. при общем долге на конец года в 98,8 млрд руб. Но, говорит он, компания достаточно оптимистично прогнозирует увеличение EBITDA в 2019 году до 55–60 млрд руб., при этом капитальные расходы, вероятно, будут оставаться на уровнях 2017–2018 годов в 25 млрд руб. И если ближайшие три года «Русснефть» не будет платить дивиденды на обыкновенные акции, а также если оправдается прогноз компании по росту EBITDA, «Русснефть» сможет погашать 12,5–17,5 млрд руб. долга в год. Компания способна постепенно погасить долг полностью, считает эксперт, но даже с учетом реструктуризации это займет достаточно длительное время.

Ольга Мордюшенко, Дмитрий Козлов